In Germania, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha scelto di utilizzare una piattaforma francese per l’analisi dei dati di intelligence, escludendo i sistemi di una nota azienda statunitense. Questa decisione rappresenta un passaggio importante nel settore della sicurezza, segnando un cambio di fornitore e riflettendo una scelta che coinvolge considerazioni sulla sovranità digitale. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sulla gestione e protezione delle informazioni sensibili nel contesto internazionale.

La decisione dell’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), ovvero il controspionaggio tedesco, di adottare una piattaforma francese per l’analisi dei dati in ambito intelligence, preferendola ai sistemi della statunitense Palantir, è molto più di un cambio di fornitore. È un segnale politico e istituzionale che riguarda il modo in cui la Germania immagina la propria sovranità digitale nel settore della sicurezza. Secondo i media tedeschi, il BfV avrebbe completato la fase di verifica operativa di ArgonOS, piattaforma sviluppata dalla società francese ChapsVision, considerandola idonea per attività sensibili come il contrasto al terrorismo e il controspionaggio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La Germania, il no a Palantir e il confine invisibile della sovranità digitale

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