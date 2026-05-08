Un nuovo rapporto solleva preoccupazioni riguardo all'influenza di un'azienda privata sulla sicurezza nazionale e sulle decisioni militari dei governi. Viene posto l'accento sul ruolo di questa società nella gestione delle vulnerabilità informatiche, interrogandosi su chi abbia il potere di decidere quali falle rimangano nascoste e quali vengano rese pubbliche. La questione riguarda anche come questa influenza possa incidere sulle democrazie e sulla trasparenza delle operazioni di sicurezza.

? Punti chiave Come può un'azienda privata influenzare le decisioni militari dei governi?. Chi decide quali vulnerabilità informatiche restano segrete e quali vengono rivelate?. Perché l'Europa è stata esclusa dal nuovo consorzio tecnologico Glasswing?. Cosa accadrà alla democrazia se l'IA controlla i flussi informativi?.? In Breve Anthropic ha sospeso il modello Mythos per 90 giorni dopo la scoperta su OpenBSD.. Il consorzio Glasswing esclude istituzioni europee con una prevalenza di aziende statunitensi.. Il Pentagono ha siglato nuovi accordi con Nvidia, Microsoft, Reflection AI e Amazon.. Palantir gestisce contratti da 10 miliardi con l'esercito USA e 30 milioni con ICE.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palantir e il manifesto digitale: allarme per le democrazie

Notizie correlate

Leggi anche: Il “manifesto” di Palantir ci dice (soprattutto) che il suo capo non sta bene

"L'era della deterrenza atomica è finita, ora tocca all’IA": cosa rivela il tecno-manifesto di PalantirNel mondo creato da JRR Tolkien, Palantir, o meglio i Palantiri, sono le sette pietre veggenti create dagli elfi.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Cosa ho capito traducendo il manifesto dei CEO di Palantir in una lingua comprensibile anche a chi non è un sociopatico; Palantir, il manifesto di Karp sotto la lente: cosa c’è davvero dietro i 22 punti tra AI, guerra e potere; Il manifesto di Palantir: tecnologia e potere oltre la democrazia; Quando l’algoritmo si fa sovrano. Dieci punti per un’alternativa italiana al manifesto di Palantir.

Palantir mobilita la Silicon Valley: armare gli Usa è dovere morale, stop a culture dannoseIl colosso tech Palantir, attivo nel supporto alla difesa e all’intelligence degli Stati Uniti, ha pubblicato sui social un manifesto in 22 punti che ... repubblica.it

Il manifesto di Palantir, l'Ia militare al posto della politicaPalantir è già di per sé una società al centro di polemiche. E il 'manifesto' in 22 punti che riassume il libro del suo amministratore delegato Alex Karp non poteva essere da meno: dal rapporto fra la ... ansa.it

L'etica digitale è diventata un brand. Palantir, Anthropic e OpenAI usano il linguaggio dei valori per occupare spazi di potere. Il Pentagono lo sa. La filosofa Mariarosaria Taddeo ci spiega perché stiamo guardando le stelle una alla volta invece del cielo: "Le Bi - facebook.com facebook

La coperta corta dell'etica digitale. Palantir, Anthropic, OpenAI l'hanno trasformata in un affare x.com