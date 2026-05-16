La Gea femminile Under 17 espugna Le Mura Bella vittoria con determinazione e classe

La squadra femminile Under 17 ha ottenuto una vittoria in Coppa Toscana, battendo la squadra avversaria con il punteggio di 48-36. La partita si è giocata presso il campo Le Mura, dove le ragazze hanno mostrato impegno e attenzione durante tutto l'incontro. La vittoria segna il ritorno in campo della formazione che aveva affrontato alcune sconfitte nei precedenti incontri. La squadra ha concluso il match con un vantaggio di dodici punti sugli avversari.

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Torna alla vittoria in Coppa Toscana la formazione Under 17 della Gea che si è imposta 48-36 sul campo de Le Mura Lucca, al termine di una gara potenzialmente pericolosa vista la forzata assenza di Matilde Pepi (infortunata in gara 3 dei playout della C, alla quale è stata dedicata la vittoria), Sliusar e Grilli, a causa di impegni familiari. Le ragazze di Marco Romboli hanno evitato però la trappola e si sono portate a casa i due punti su una gara intensa per quattro tempi. I primi due sono stati tutto controllo ed equilibrio, con le grossetane andate al riposo sotto di un punto. Nel terzo le atlete si sono liberate di tensioni e frenesia e hanno preso il largo, arrivando fino a +14, per poi controllare con calma la veemenza e il gioco duro aggressivo delle lucchesi, per terminare con un più che meritato +12 finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Gea femminile Under 17 espugna Le Mura. Bella vittoria con determinazione e classe ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Basket - "B» femminile. Green Le Mura super. Ottava vittoria di filaGreen Le Mura Spring 68 BIEFFE Pontedera 45 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 2, Ceccarini 10, Dianda, Capodagli, Papa ne, Orsini, Morettini... Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playoutServirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le... La Gea femminile Under 17 espugna Le Mura. Bella vittoria con determinazione e classeTorna alla vittoria in Coppa Toscana la formazione Under 17 della Gea che si è imposta 48-36 sul campo de Le Mura Lucca, al termine di una gara potenzialmente pericolosa vista la forzata assenza di ... sport.quotidiano.net La formazione Under 17 della Gea Grosseto torna alla vittoria in Coppa ToscanaCondividi i nostri contenutiRitorna alla vittoria in Coppa Toscana la formazione U17 della Gea Basketball Grosseto che domenica si è imposta (36-48 il finale) sul campo de Le Mura Lucca, al termine di ... grossetosport.com