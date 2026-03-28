Nel campionato di basket femminile di Serie A1, la squadra sarda ha vinto in trasferta contro quella lombarda con il punteggio di 66-57, portando la serie delle semifinali playout a una gara decisiva. Dopo aver perso in casa nella prima sfida, le squadre si affrontano ora in un match che stabilirà quale delle due potrà evitare la retrocessione diretta. La partita è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da molte battute d’arresto nel tiro.

Servirà gara-3 per decidere chi tra Brixia Brescia e Dinamo Sassari potrà festeggiare la salvezza diretta: dopo il successo lombardo in gara-1, le sarde rispondono espugnando il campo avversario per 57-66 al termine di una sfida intensa, spigolosa e a tratti povera di percentuali. Un match vissuto a strappi, con Brescia avanti in avvio, la reazione ospite nel secondo quarto e l’allungo decisivo nella ripresa guidato da una Egwoh protagonista, capace di indirizzare la serie verso l’atto conclusivo che si giocherà in Sardegna, dove in palio ci sarà l’evitare l’accesso allo spareggio salvezza contro Battipaglia. Primo quarto che vive sul filo dell’equilibrio, anche se è la Brixia Brescia a provare a dettare il ritmo e a guidare il match, anche se Sassari risponde colpo su colpo e resta in scia delle padrone di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Serie A1: Sassari espugna Brescia e forza alla bella la semifinale playout

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