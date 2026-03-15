Basket - B femminile Green Le Mura super Ottava vittoria di fila

Nella partita di basket femminile tra Green Le Mura Spring e Bieffe Pontedera, le padrone di casa hanno ottenuto una vittoria con il punteggio di 68-45, segnando l'ottava vittoria consecutiva. La squadra di casa ha visto in Ceccarini e Maffei i principali realizzatori, rispettivamente con 10 e 6 punti, mentre tra le ospiti, nessuna giocatrice ha superato i dieci punti. La partita si è svolta senza particolari episodi di rilievo.

Green Le Mura Spring 68 BIEFFE Pontedera 45 GREEN LE MURA SPRING: Giangrasso 2, Ceccarini 10, Dianda, Capodagli, Papa ne, Orsini, Morettini Paracucchi, Geremei ne, Chiti, Maffei 6, Michelotti 2, Cinquemani ne. All.: Pistolesi. BIEFFE PONTEDERA: Cieminska 7, Marassi, Garbini, Marsili ne, Puccini 2, Filippi 2, Daddi, Preziuso, Malacarne ne, Capozio ne, Santini 2, Salvadori 2. All.: Biagi. Arbitri: Vumbaca di Firenze e Zini di Pistoia. Note: parziali 20-13, 35-29, 51-37. LUCCA - Ottava vittoria consecutiva per il Green Le Mura Spring che, al "Palatagliate", si aggiudica il derby contro Pontedera. Le biancorosse partono subito aggressive, con Ceccarini subito in doppia cifra e con Maffei e Michelotti che contribuiscono alla realizzazione dei venti punti; il primo quarto si chiude sul 20-13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket - "B» femminile. Green Le Mura super. Ottava vittoria di fila Articoli correlati Leggi anche: Basket - "B" femminile. Green Le Mura punta al bis Leggi anche: Basket - "B" femminile. Le Mura, un 2025 super Tutti gli aggiornamenti su Basket B femminile Green Le Mura super... Temi più discussi: Basket Regionale, in Serie B Femminile al via la fase a Orologio; Serie B Femminile, netta vittoria dell’ASD Basket Fasano: Battipaglia ko 92-29; Basket B femminile, per la Ren-Auto la cenerentola Vis Ferrara; Muraglia, energia verde: sfida alla capolista Falco. Basket - B femminile. Green Le Mura punta al bisIl Green Le Mura Spring torna a giocare al Palatagliate, oggi, alle 18.30, dopo la battaglia di Civitanova finita all’overtime, contro il Golfo Piombino. Anche le avversarie arrivano dalla difficile ... lanazione.it Basketball - Women's Interregional B Series. Derby at the Palatagliate. Le Mura-PontederaThis afternoon, at 6:00 PM, at the Palatagliate, Green Le Mura Spring faces Bieffe Pontedera in a home derby. The team arrives ... sport.quotidiano.net Pronti alla sfida LBA TV, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket @nettunobologna1 x.com Basket, Serie A: la Dolomiti Energia Trentino sconfitta a Trieste facebook