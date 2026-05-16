La Fornace Hoffmann protagonista con Antonino Cannavacciulo di Cucine da incubo
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SERRA DE’ CONTI – Come è noto da alcuni giorni, domani, domenica 17 maggio 2026, alle 21,15 su Sky Uno, andrà in onda la puntata di “Cucine da incubo”, programma condotto dallo chef Antonino Cannavacciulo, dal ristorante “La Coppetella” di Monsano.Quello che ancora non si sapeva è che la prova in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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