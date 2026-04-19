Antonino Cannavacciuolo torna in tv con i nuovi episodi di Cucine da Incubo | dove andrà lo chef di Villa Crespi

Antonino Cannavacciuolo ritorna in televisione con nuovi episodi di Cucine da Incubo, programma in cui ha già partecipato nel 2013. Lo chef, noto per la gestione di Villa Crespi, sarà nuovamente al centro della trasmissione, che si occupa di interventi nei ristoranti in difficoltà. La messa in onda dei nuovi episodi è stata annunciata, senza specificare le date di trasmissione.

Antonino Cannavacciuolo torna in tv con i nuovi episodi di Cucine da Incubo. Lo chef di Villa Crespi sarà ancora una volta protagonista nel programma con cui ha esordito sul piccolo schermo nel 2013.Lo chef di Villa Crespi, tre stelle Michelin, andrà in giro per la Penisola con la missione.🔗 Leggi su Novaratoday.it BLUR REACTION alla PUNTATA PIÙ FOLLE DI CUCINE DA INCUBO *EPISODIO COMPLETO* w/Marza Notizie correlate Leggi anche: Antonino Cannavacciuolo ha compiuto 51 anni: il compleanno lo festeggia a Villa Crespi con la sua brigata Quanto costa la cena di San Valentino da chef Cannavacciuolo a Villa CrespiVolete portare la vostra dolce metà a cena a Villa Crespi per festeggiare San Valentino?Non è così semplice come sembra: essendo un ristorante molto... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Antonino Cannavacciuolo torna in tv con i nuovi episodi di Cucine da Incubo: dove andrà lo chef di Villa Crespi; Paolo Stella a Cucine da Incubo. Chef Cannavacciuolo a San Vittore Olona e Peschiera Borromeo per due puntate milanesi; Cucine da incubo, ripartono le missioni di Antonino Cannavacciuolo; Cannavacciuolo torna per salvare ristoranti in crisi. Dal 19 aprile nuove puntate di 'Cucine da Incubo'. Antonino Cannavacciuolo torna in tv con i nuovi episodi di Cucine da Incubo: dove andrà lo chef di Villa CrespiAntonino Cannavacciuolo torna in tv con i nuovi episodi di Cucine da Incubo. Lo chef di Villa Crespi sarà ancora una volta protagonista nel programma con cui ha esordito sul piccolo schermo nel 2013. novaratoday.it Cucine da incubo, i nuovi episodi con Antonino Cannavacciuolo e la consulenza di Paolo Stella su Sky UnoRipartono le missioni impossibili di Antonino Cannavacciuolo: sono in arrivo le nuove Cucine da incubo d’Italia, nel nuovo ciclo di episodi attesi a partire da domenica 19 aprile in esclusiva su Sky e ... teleblog.it Oggi è il compleanno dello chef Antonino Cannavacciuolo, che compie 51 anni. Facciamogli gli auguri con tanti cuori facebook