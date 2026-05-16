La folle fuga notturna per le vie di Sesto San Giovanni
Una fuga notturna ha coinvolto le vie di Sesto San Giovanni, con un inseguimento che è partito da via Vulcano e si è concluso in via Fratelli Casiraghi. Durante l’episodio, il veicolo in fuga è stato intercettato e fermato dai carabinieri, che hanno bloccato immediatamente il conducente. La situazione si è svolta senza altri incidenti o coinvolgimenti di persone. Le autorità stanno ora verificando i dettagli relativi all’identità del conducente e alle motivazioni del tentativo di fuga.
Inseguimento da via Vulcano a via Fratelli Casiraghi. Il conducente subito bloccato dai carabinieri mentre il passeggero ha cercato di scappare inutilmente a piedi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Tony Comiti : Un témoignage rare sur les coulisses du Cartel.
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