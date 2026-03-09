Un inseguimento nelle strade di Modena ha visto un ragazzo di 21 anni tentare di scappare alla vista delle forze dell’ordine. Durante la fuga, il giovane ha urtato un’auto dei Carabinieri, provocando un incidente che ha portato al suo arresto. L’episodio si è svolto nel corso di un pomeriggio normale, trasformato in una scena da inseguimento improvviso.

Senza patente e assicurazione sperona i Carabinieri dopo una fuga, a bordo coltello, tessere sanitarie rubate e due passeggeri Un tranquillo pomeriggio sulle strade modenesi si è trasformato in un pericoloso inseguimento da film, culminato con uno schianto e l'arresto di un giovane. Sabato 7 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Modena hanno fatto scattare l'arresto per un ventunenne di origine rumena, residente in città e già noto alle forze dell'ordine, protagonista di una folle fuga al volante di una Fiat Punto. Un fatto che presenta molte analogie con il tragico incidente di via Nonantolana costato la vita ad una donna di 89 anni solo qualche giorno fa, ma che fortunatamente ha avuto un epilogo ben diverso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Articoli correlati

Picchia l’ex e tenta la fuga in auto all’arrivo dei Carabinieri ma si schianta contro un muro: arrestatoUn 24enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento.

Rapina tre donne e tenta la fuga in auto: 40enne arrestato dopo un folle inseguimento per le vie del centroMantova, 7 febbraio 2026 – Ha seguito le proprie vittime, tre in tutto, e le ha rapinate aggredendole alle spalle.

Altri aggiornamenti su Folle fuga

Temi più discussi: Folle fuga per le vie cittadine, 21enne si schianta contro l'auto dei Carabinieri e viene arrestato; Folle inseguimento notturno in città, un minorenne alla guida di un'auto rubata non si ferma all'alt dei carabinieri e tenta la fuga; Automobilista ubriaco non si ferma all'alt della polizia locale: folle inseguimento a Milano; Folle fuga in auto fra Marche e Umbria dopo la rapina. Schianto a Spoleto e 39enne in manette.

Folle fuga in centro a Torino, 21enne ignora l'alt e semina il panico contromano tra i pedoniUn 21enne è stato arrestato a Torino dopo una fuga in auto e resistenza alla Polizia. Sequestrati oggetti pericolosi e droga. virgilio.it

Giugliano in Campania: due ragazzi arrestati dopo un lungo inseguimentoUna scena da far west. A Giugliano in Campania i carabinieri della sezione radiomobile hanno arrestato per fuga pericolosa, detenzione di droga ... msn.com

Folle fuga a 200 km/h con la droga in auto: due giovani inseguiti e arrestati dai carabinieri Presi dai militari di Giugliano... - facebook.com facebook