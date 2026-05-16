La finestra incantata | l' aperitivo magico del lunedì

Da bolognatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bologna, il lunedì sera può riservare sorprese inaspettate grazie a un particolare tipo di intrattenimento. Durante un aperitivo, è possibile assistere a spettacoli di magia ravvicinata, noti come close-up magic, dove gli artisti eseguono illusioni a pochi passi dagli spettatori. Questa forma di illusionismo si svolge in ambienti raccolti, creando un’atmosfera intima e coinvolgente. La serata può così trasformarsi in un’esperienza diversa dal solito, andando oltre la semplice consumazione di un drink.

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A volte le serate seguono un programma preciso, altre invece cambiano direzione in modo inatteso. A Bologna può bastare un aperitivo per ritrovarsi immersi in qualcosa di diverso dal solito: è il caso della close-up magic, una forma di illusionismo che si svolge a distanza ravvicinata, a pochi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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