Aperitivo magico | l' illusionismo a distanza ravvicinata

A Bologna, alcune serate si trasformano improvvisamente in esperienze sorprendenti grazie a spettacoli di illusionismo a distanza ravvicinata. Durante un aperitivo, alcuni partecipanti hanno assistito a trucchi di magia che si svolgono a pochi centimetri, coinvolgendo direttamente gli spettatori. L’evento ha avuto luogo in locali della città, dove il pubblico ha assistito a numeri di magia eseguiti a distanza ravvicinata senza l’uso di grandi attrezzature.

A volte le serate seguono un programma preciso, altre invece cambiano direzione in modo inatteso. A Bologna può bastare un aperitivo per ritrovarsi immersi in qualcosa di diverso dal solito: è il caso della close-up magic, una forma di illusionismo che si svolge a distanza ravvicinata, a pochi centimetri dagli spettatori.In via Belvedere 2b, negli spazi del FunCoolOh, due volte al mese un prestigiatore passa tra i tavoli durante l’aperitivo, proponendo brevi momenti di micromagia. Non ci sono palco, luci o scenografie: solo carte, monete e piccoli oggetti di uso quotidiano che, osservati da vicino, si prestano a giochi di percezione e stupore. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Aperitivo magico: l'illusionismo a distanza ravvicinata Articoli correlati Rubina Aminian vittima della repressione in Iran: “Colpita da distanza ravvicinata alle spalle, il proiettile le ha raggiunto la testa”Il volto giovane e sorridente di Rubina Aminian è diventato uno dei simboli più dolorosi della repressione in Iran. Supermagic all’Auditorium della Conciliazione: Roma capitale europea dell’illusionismoDa oggi, 22 gennaio, fino all’8 febbraio 2026, l’Auditorium della Conciliazione di Roma diventa ufficialmente la capitale europea dell’illusionismo...