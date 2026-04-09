camminata incantata la giornata in ricordo di alfonso vasari

Arezzo si prepara a ospitare la quinta edizione della «Camminata Incantata», un evento dedicato alla memoria di Alfonso Vasari. Le iscrizioni sono ancora aperte e si concluderanno a breve, segnando l’appuntamento annuale che coinvolge numerosi partecipanti. La manifestazione si svolgerà in data prossima, attirando cittadini e appassionati di camminate, tutti desiderosi di ricordare la figura di Vasari attraverso questa passeggiata collettiva.

Arezzo, 9 aprile 2026 – Sono gli ultimi giorni per iscriversi alla quinta edizione della «Camminata Incantata», una giornata in ricordo di Alfonso Versari. L’appuntamento che conta già oltre 300 partecipanti, sarà domenica. L’evento si configura come una camminata nel verde, unendo il ricordo personale a un importante scopo benefico per la l otta contro le leucemie, i linfomi e i mielomi. L’escursione è un evento solidale che si ripete negli anni e che si tiene al Bagnoro per ricordare Alfonso Versari, prematuramente scomparso, camminando tra natura e storia (tra le vecchie gallerie ferroviarie, e le pievi) a sostegno dell ’Ail per la ricerca sulle malattie ematologiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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La «Camminata Incantata», una giornata in ricordo di Alfonso VersariArezzo, 19 marzo 2026 – Aperte le iscrizioni per la quinta edizione della «Camminata Incantata», una giornata in ricordo di Alfonso Versari.

Torna la Camminata Incantata, per l’Ail in ricordo di Alfonso VersariArezzo, 9 marzo 2026 – Si sono aperte le iscrizioni per la quinta edizione della Camminata Incantata, una giornata in ricordo di Alfonso Versari.

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