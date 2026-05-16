Questa settimana si è parlato molto della chiusura di un noto programma televisivo dedicato allo spettacolo serale, un format che negli anni ha mescolato intrattenimento e satira. Si è riflettuto anche su come l’umorismo venga usato per criticare figure sgradite, spesso con toni ironici e pungenti. In questo contesto, molte persone si sono chieste cosa renda un modo di fare comicità attuale, innovativo o trasgressivo, senza però rinunciare alla capacità di far ridere anche sui temi più spinosi.

La domanda che mi sono fatta più spesso questa settimana è che cosa ti rende moderno, che cosa ti rende trasgressivo, che cosa ti rende comico. Ho tentato di rispondermi con qualcosa che non fosse: essere più vicino agli ottant’anni che ai cinquanta. Nell’aprile di diciannove anni fa, quando la Hbo decide di dargli un premio, Jerry Seinfeld sta per compiere 53 anni. Ha l’unica caratteristica che serva per permettersi l’indipendenza intellettuale: è smisuratamente ricco. “Seinfeld” è finito da nove anni e – poiché è stato fatto in anni in cui esisteva la tv, esisteva il pubblico, esisteva il potere contrattuale – gli garantirà a vita introiti con cui i suoi pronipoti non avranno bisogno di lavorare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La fine del Late Show, e l’arte di mandare a quel paese i cattivi facendo ridere

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