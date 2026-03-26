Venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte, su Rai 2 andrà in onda la seconda puntata del late night show condotto da Pascal Vicedomini. La trasmissione, registrata al Teatro Piccinni di Bari, vedrà la partecipazione di Vinicio Marchioni, Terraross e alcune star dello spettacolo provenienti dal film Guerrieri. L’evento si inserisce nella programmazione serale della rete, con un focus su musica e intrattenimento.

ROMA, 26 mar. – Terraross, Vinicio Marchioni, le star della fiction “Guerrieri” Michele Ragno, Michele Venitucci e Rossella Romano, insieme al sindaco di Bari Vito Leccese, all’assessora alla Cultura Paola Romano, al sovrintendente del Teatro Petruzzelli Nazareno Carusi e ai produttori Domenico Procacci e Luigi De Laurentiis (presidente del Bari Calcio), guidano il nuovo appuntamento di Paradise, il late night show ideato e condotto da Pascal Vicedomini, in onda venerdì 27 marzo, dopo mezzanotte su Rai 2. Dopo l’esordio a Cinecittà, Paradise approda in Puglia in concomitanza con il *Bif&st – Bari International Film & TV Festival*. Sede dello show è lo storico Teatro Piccinni, che rafforza l’identità di un format itinerante, capace di raccontare l’Italia attraverso spettacolo, territori e nuove narrazioni contemporanee. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Paradise sbarca a Bari al Teatro Piccinni: Vinicio Marchioni, Terraross e le star di Guerrieri nel late night show su Rai 2

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