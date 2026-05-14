Alla domanda "Che cos’è il sesso?", Baudelaire ha risposto che è il lirismo del popolo. Convincente. Mercoledì 27 maggio al Teatro Duse proveranno a disquisirne Valentina Nappi, pornoattrice e performer, il comico Saverio Raimondo e lo stand up comedian Carmine Del Grosso, ospiti di una puntata speciale de La Merenda Leggera. Un late show culturale (il creatore del format La Merenda, Edoardo d’Elia, sottolinea che è "come il Maurizio Costanzo Show, ma con l’orchestra"). Nato come podcast e approdato a teatro, la serata è prodotta dal Teatro Betti di Casalecchio. La miccia si accende grazie all’incontro tra D’Elia e Simone Santi, direttore artistico del Betti e responsabile di orchestra Leggera, progetto dedicato al cantautorato emergente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Che cos’è il sesso?’. Il late show al Duse

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