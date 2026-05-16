Due paesi che si affrontano per la prima volta come pari e cercano di spartirsi il mondo in zone di influenza. La discussione riguarda in particolare la possibilità che una delle due possa allentare la presa su un’isola caraibica, finora considerata un punto strategico importante. Questa dinamica si inserisce in un quadro di confronto tra le due nazioni, che si stanno confrontando per definire i propri spazi di influenza senza però entrare in conflitto diretto.

Roma, 16 maggio 2026 –??? Due nazioni che per la prima volta si confrontano alla pari e che, almeno per il momento, cercano di dividersi il mondo in sfere di influenza, in modo che l’una non intralci i progetti dell’altra. Di certo, la visita di Donald Trump a Pechino apre un nuovo capitolo nelle relazioni fra Usa e Cina, che potranno essere interpretate meglio dopo la visita di Xi a Washington il prossimo 24 settembre. L’ambasciatore Stefano Stefanini, diplomatico di lungo corso e attualmente consigliere scientifico dell’Ispi, spiega cosa potebbe accadere sullo scacchiere internazionale. Ambasciatore Stefanini, Taiwan sembrava un tema meno centrale alla vigilia dell’incontro tra Trump e Xi Jinping, invece la Cina ha posto paletti molto duri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La dottrina delle sfere di influenza: “Pechino potrebbe mollare Cuba”

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