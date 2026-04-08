Crescente attività nell' Interpol | il summit che accende l’allarme sull’influenza di Pechino

Recentemente si è svolto un summit dedicato alle attività dell’Interpol, durante il quale si è parlato delle attuali dinamiche legate alla presenza di attori internazionali all’interno di questa organizzazione. In particolare, si è sottolineata una crescente attività da parte di Pechino, che sta aumentando la propria influenza nelle strutture di cooperazione internazionale. La discussione si è concentrata sulle implicazioni di questa espansione e sui possibili sviluppi futuri.

La crescente presenza della Cina all’interno delle organizzazioni di cooperazione internazionale sta attirando sempre più attenzione. Anche il caso dell’ Interpol non fa eccezione. Negli ultimi anni, infatti, Pechino ha intensificato il ruolo nelle dinamiche di sicurezza globale, cercando di ampliare la propria influenza attraverso strumenti multilaterali. Questo processo si inserisce in una strategia più ampia, che punta a rafforzare la collaborazione tra forze di polizia a livello internazionale, ma anche a ridefinire gli equilibri esistenti. L’influenza cinese sull’Interpol?. In questo contesto, la scelta di ospitare eventi chiave e di aumentare il proprio coinvolgimento operativo viene letta da molti osservatori come un segnale di ambizione crescente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Crescente attività nell'Interpol”: il summit che accende l’allarme sull’influenza di Pechino Disturbi alimentari, un problema crescente: ecco i segnali di allarme che non bisogna ignorare**Un incontro a Rimini per parlare di disturbi alimentari: “La tavola non è più un luogo di condivisione, ma un campo di battaglia”** Sabato 5... Tsinghua, l’università che prepara il sorpasso hi-tech di Pechino sull’OccidenteL’Asia Society, un influente think tank che si occupa di questioni asiatiche, l’ha definita “la nuova armata di Xi Jinping”. Si parla di: Crescente attività nell'Interpol: il summit che accende l’allarme sull’influenza di Pechino. Crescente attività nell'Interpol: il summit che accende l’allarme sull’influenza di PechinoLa scelta della città per l’assemblea generale riapre i timori su Red Notices, diritti umani e uso politico della cooperazione internazionale ... ilgiornale.it La Germania finanzia una partnership con Interpol e WWF contro i reati ambientaliAttività nocive per l'ambiente come il disboscamento illegale e lo smaltimento di rifiuti sono fra i business principali del crimine organizzato. Berlino intende finanziare una partnership fra Wwf e ... it.euronews.com