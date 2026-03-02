deterrenza avanzata aumento delle testate e coordinamento europeo la nuova dottrina nucleare di macron

Il governo ha annunciato un potenziamento della dottrina nucleare, con un focus su deterrenza avanzata e aumento delle testate. Sono previste anche nuove strategie di coordinamento tra gli alleati europei. La decisione è stata comunicata attraverso un documento ufficiale e riguarda le capacità militari di difesa dello Stato. La base di Île Longue in Bretagna ospita i sottomarini balistici coinvolti in queste operazioni.

La Francia ha deciso di riorientare la sua strategia nucleare, aumentando l’arsenale e introducendo una nuova “deterrenza avanzata”. Parigi coinvolgerà otto partner europei con dispiegamenti temporanei delle forze aeree, ma senza cedere alcun potere decisionale sull’uso delle testate. Tra le novità, missili ipersonici e esercitazioni congiunte, segnali di una strategia più assertiva che dice addio alla dottrina della “sufficienza rigorosa” Dalla base di Île Longue in Bretagna, sede dei sottomarini lanciamissili balistici della forza oceanica strategica francese, Emmanuel Macron ha annunciato un aumento del numero di testate nucleari dell’arsenale di Parigi e l’avvio di una nuova fase, definita di “deterrenza nucleare avanzata” per la difesa nazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

Macron accelera sulla deterrenza nucleare: “Aumenteremo il numero di testate e non comunicheremo più il numero”Parigi, 2 marzo 2026 – Iran e Ucraina, ma non solo: il mondo è in fiamme e il presidente francese Emmanuel Macron accelera sulla deterrenza nucleare.

Nuove testate atomiche per la Francia: Macron vara la deterrenza nucleare avanzataIl presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un importante cambiamento nella politica nucleare della Francia, impegnandosi a rafforzare le capacità di deterrenza del paese e ad ampliare la coo ... msn.com

NUCLEARE, MACRON: ESSENZIALE UNA DETERRENZA AVANZATA (RIEPILOGO) (1)Roma, 2 mar – In un mondo che vede l’intensificazione del conflitto la deterrenza deve restare un principio francese inviolabile, motivo per cui ho ordinato un aumento del numero di testate nucle ... 9colonne.it

