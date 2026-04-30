Riaperta la Dogana di Avellino Pizza | Diventi hub di innovazione sociale e lavoro gestito da una fondazione senza scopo di lucro

Questa mattina è stata riaperta al pubblico l’Antica Dogana di Avellino, un edificio storico che torna a disposizione della città. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti locali e il sindaco. La gestione sarà affidata a una fondazione senza scopo di lucro, con l’obiettivo di trasformare la struttura in un centro dedicato all’innovazione sociale e al lavoro. La riapertura segna il ritorno del monumento, ma si sottolinea l’intenzione di attribuirgli una funzione precisa.