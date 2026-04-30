Riaperta la Dogana di Avellino Pizza | Diventi hub di innovazione sociale e lavoro gestito da una fondazione senza scopo di lucro
Questa mattina è stata riaperta al pubblico l’Antica Dogana di Avellino, un edificio storico che torna a disposizione della città. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti locali e il sindaco. La gestione sarà affidata a una fondazione senza scopo di lucro, con l’obiettivo di trasformare la struttura in un centro dedicato all’innovazione sociale e al lavoro. La riapertura segna il ritorno del monumento, ma si sottolinea l’intenzione di attribuirgli una funzione precisa.
Con l'inaugurazione di questa mattina, l’Antica Dogana di Avellino viene restituita alla città. Ma la riapertura da sola non basta, serve dare a questo monumento storico una funzione ben precisa. E proprio sulla gestione il candidato a sindaco del campo largo, Nello Pizza, che ha partecipato alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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