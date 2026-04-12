Croce Rossa Meldola al via il nuovo corso volontari C’è bisogno di tutti per aiutare la vallata
La Croce Rossa Italiana, sezione di Forlì, ha annunciato l’apertura delle iscrizioni per un nuovo corso di formazione rivolto ai volontari presso l’Unità territoriale di Meldola. L’iniziativa mira a coinvolgere nuovi iscritti per rafforzare le attività di assistenza nella vallata. La richiesta di volontariato si rivolge a chi desidera contribuire concretamente alle operazioni di aiuto e supporto sul territorio.
La solidarietà chiama, e il territorio del Bidente è pronto a rispondere. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Forlì ha ufficialmente annunciato l’apertura delle iscrizioni per il nuovo corso di formazione per volontari all’Unità territoriale di Meldola. L’obiettivo è incrementare la presenza di.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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