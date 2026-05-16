La Corte d’appello dichiara incandidabile l’ex sindaco Guglielmo Cavallo
La Corte d’Appello di Lecce ha confermato l’incandidabilità di Guglielmo Cavallo, ex sindaco di Ostuni. La decisione riguarda il periodo in cui il Consiglio comunale è stato sciolto nel dicembre 2021 a causa di infiltrazioni mafiose. La sentenza ribadisce che Cavallo non può candidarsi alle prossime elezioni. La misura era stata già decisa in precedenza e ora è stata confermata in via definitiva.
OSTUNI - La Corte d’Appello di Lecce torna a dichiarare l’incandidabilità di Guglielmo Cavallo, ex sindaco di Ostuni al momento dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose disposto nel dicembre 2021. Una decisione che rappresenta l’ennesima tappa di un lungo contenzioso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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