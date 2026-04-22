Buoni postali la beffa della scritta a penna | la Corte d’Appello di Perugia dichiara prescritto il rimborso dopo 20 anni

Un risparmiatore della regione ha scoperto che il suo diritto al rimborso dei tre buoni postali fruttiferi, scaduti da più di vent’anni, è stato dichiarato prescritto dalla Corte d’Appello di Perugia. La vicenda riguarda la verifica di un eventuale rimborso scritto a mano sulla documentazione originale, che non ha potuto modificare l’esito giudiziario. La decisione ha provocato sorpresa e delusione nel soggetto coinvolto.

Brutta sorpresa per un risparmiatore umbro che credeva di poter incassare dopo vent’anni tre buoni postali fruttiferi da 1.000 euro ciascuno. La Corte d’appello di Perugia, con la sentenza n. 1052026, ha respinto il suo ricorso, dichiarando prescritto il diritto al rimborso.Tutto ha inizio nel.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Buoni postali scaduti dopo anni. La Cassazione nega il risarcimento: ecco perchéUna lunga battaglia per riscuotere i buoni fruttiferi del 2001, persa venticinque anni dopo con una sentenza della Cassazione che ha negato il... Strage di Piazza della Loggia, la Corte dichiara inammissibile l’appello di ToffaloniBrescia, 28 marzo 2026 – La Corte d'Appello di Brescia, sezione minorenni, ha dichiarato inammissibile il ricorso in appello depositato da Marco... Panoramica sull’argomento Si parla di: Buoni postali, la beffa della scritta a penna: la Corte d’Appello di Perugia dichiara prescritto il rimborso dopo 20 anni. Buoni fruttiferi postali: confermata la responsabilità informativa delle PosteLa mancata consegna del foglio informativo da parte delle Poste impedisce l’esercizio del diritto ex art. 2935 c.c.; finché perdura, la prescrizione non decorre. news.avvocatoandreani.it Va a riscuotere buoni postali, perde 50mila euro per una svistaQui ha però scoperto che era passato troppo tempo per riscuoterli e ormai erano scaduti. La signora, nel 2001, aveva acquistato cinque buoni fruttiferi postali per un valore di 50mila euro, a un tasso ... virgilio.it