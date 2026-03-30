Como luna park di Muggiò sempre più digitale | biglietti online con sconti per le giostre

Il luna park di Muggiò ha avviato la vendita dei biglietti online, offrendo sconti per le giostre. La novità permette ai visitatori di acquistare le tessere tramite piattaforme digitali, riducendo le code e migliorando l’esperienza di accesso alle attrazioni. La modifica riguarda tutte le aree di intrattenimento del parco e sarà disponibile fin da subito.

Il luna park di Muggiò guarda al futuro e introduce una novità che cambia il modo di vivere le giostre. Dal 28 marzo al 19 aprile 2026, nell’area di via Sportivi Comaschi (ex Piazza d’Armi), sarà infatti possibile acquistare i biglietti direttamente online tramite l’app Alphalunapark. L’utilizzo è semplice: basta scaricare l’app Alphalunapark, disponibile per dispositivi iOS e Android, scegliere le attrazioni e acquistare i biglietti in pochi passaggi. Una volta arrivati al luna park, sarà sufficiente mostrare il codice digitale per accedere alle giostre. Un sistema pensato per rendere più fluida l’esperienza, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como, luna park di Muggiò sempre più digitale: biglietti online con sconti per le giostre Articoli correlati Como, ottima partenza per il luna park: finiti subito i braccialetti per gli scontiPartenza lanciata per il luna park di Muggiò, che ha aperto ufficialmente i battenti nel pomeriggio di sabato 28 marzo alle 14. Muggiò: Luna Park riparte, sgombero da giovedì 12 marzoLa piazza d’Armi di Muggiò si sta liberando dai detriti del crollo del muro avvenuto nei mesi scorsi, aprendo la strada al ritorno del Luna park.