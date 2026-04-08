Fabio 20 anni ucciso a Napoli | la cugina lo ricorda come un bravo ragazzo

Un giovane di 20 anni è stato ucciso a Napoli, provocando grande dolore tra amici e parenti. La cugina ha descritto Fabio come un ragazzo gentile e rispettoso, ricordandolo con affetto. La vicenda ha suscitato attenzione nelle ultime ore, mentre le forze dell'ordine indagano sulle circostanze dell’omicidio. La comunità locale si stringe intorno alla famiglia, ancora sconvolta per la perdita improvvisa.

"> La Tragica Scomparsa di Fabio Ascione a Napoli. La dinamica del decesso di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni, rimane avvolta nel mistero. La tragedia ha colpito Napoli, in particolare la zona di Ponticelli, all’esterno di un bar, dove Fabio è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco all’alba. Gli investigatori sono al lavoro per fare chiarezza sugli eventi che hanno portato a questa drammatica vicenda. Un Agguato Sconvolgente. Il tragico episodio si è verificato poco dopo le 5:00 del mattino presso il bar Lively, situato in via Carlo Miranda. Fabio, che si trovava in compagnia di alcuni amici, è stato colpito al torace da proiettili sparati da due sconosciuti a bordo di un’auto o di uno scooter. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio, 20 anni, ucciso a Napoli: la cugina lo ricorda come un bravo ragazzo. Fabio Ascione ucciso a 20 anni a Napoli con colpo al petto, non si esclude lo scambio di personaSulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Leggi anche: Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba. Temi più discussi: Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada: ipotesi agguato camorristico; Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Napoli, ucciso ragazzo di 20 anni a Ponticelli: gli hanno sparato da uno scooter; Giovane di 20 anni ucciso a colpi di pistola: Fabio Ascione freddato all'alba, killer in fuga. Fabio, 20 anni, ucciso a Napoli: la cugina lo ricorda come un bravo ragazzo.La dinamica del decesso di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni, rimane avvolta nel mistero. La tragedia ha colpito Napoli, in particolare la zona di Ponticelli, all’esterno di un bar, dove Fabio è st ... napolipiu.com Giovane Fabio ucciso a Napoli: 20 anni, era al bar con amici all’alba.Fabio Ascione, un giovane di soli 20 anni, è stato tragicamente ucciso questa mattina a Napoli, nella zona di Ponticelli, all’esterno del bar Lively. L’omicidio è avvenuto poco dopo le 5:00, mentre il ... napolipiu.com FABIO ARMILIATO in ANDREA CHENIER: "Come un Bel Dì di Maggio" Teatro del Gran Liceu di Barcelona. "Lo Chènier di Fabio Armiliato è il migliore dei nostri giorni." - G. C. Landini, L'OPERA #fabioarmiliato #andreachenier #comeunbeldidimaggio #ópera x.com Sulla morte di Fabio Ascione, ucciso a 20 anni da un proiettile esploso a Ponticelli, gli investigatori non escludono alcuna pista. Il ragazzo era incensurato e tornava dal lavoro - facebook.com facebook