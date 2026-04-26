Muore a 38 anni Francesco Schiavone poliziotto in servizio presso la Questura di Napoli

Un poliziotto di 38 anni, in servizio presso la Questura di Napoli, è deceduto recentemente. La notizia ha suscitato dolore tra amici e parenti, che hanno espresso il loro cordoglio. L’uomo lascia una moglie e due figli. I funerali si sono svolti nella sua città natale, Marano di Napoli. La sua scomparsa ha colpito la comunità locale.

La scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti. Schiavone lascia una moglie e due figli. I funerali nella sua Marano di Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate E' morto il poliziotto Francesco Schiavone: fatale un malore a soli 38 anniLutto nel corpo della polizia per l'improvvisa scomparsa a Marano di Napoli di Francesco Schiavone, morto a 38 anni dopo aver accusato un malore. Leggi anche: Festa della polizia, 174° anniversario: depositata una corona d'alloro presso il Sacrario ai caduti della Questura di Napoli Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ada Battellini compie 102 anni e rivela: Il segreto è lavorare; Cade in casa a Spinetoli, bimba di tre mesi trasportata al Salesi. I familiari volevano porla all’interno di un marsupio che potrebbe...; Malore improvviso, muore colonnello di 58 anni; Chi era Luca Rovatti, il ragazzo di Marino morto in moto in Abruzzo? La tragedia, la perdita di controllo e i tentativi di soccorso. Muore a 38 anni Francesco Schiavone, poliziotto in servizio presso la Questura di NapoliLa scomparsa ha gettato nello sconforto amici e parenti. Schiavone lascia una moglie e due figli. I funerali nella sua Marano di Napoli. fanpage.it Morto il poliziotto Francesco Schiavone, malore fatale a 38 anni: Marano si stringe attorno alla famigliaDolore a Marano per la scomparsa di Francesco Schiavone Profondo cordoglio a Marano per la prematura e improvvisa scomparsa di ... infodifesa.it È morto Francesco Schiavone - facebook.com facebook