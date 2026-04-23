Peregrinos | un viaggio nell’anima caritatevole di Napoli con NarteA

Da napolitoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 25 aprile dalle ore 18.30, NarteA torna al Complesso Museale dell'Arciconfraternita dei Pellegrini con la visita teatralizzata Peregrinos (ritrovo presso Piazzetta Fabrizio Pignatelli). Un percorso teatrale nell’anima caritatevole di Napoli, che ne mette in luce il profondo spirito di.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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