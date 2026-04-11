Tra sapere accademico e anima esoterica | l' altra storia di Bologna

Tra le vie di Bologna si intrecciano storie di credenze popolari e tradizioni secolari, spesso legate a simboli religiosi e leggende locali. La città è conosciuta anche per il suo patrimonio architettonico in mattoni rossi e per la presenza di un'antica università che ha formato generazioni di studiosi. Tra cibo, architettura e sapere, Bologna si presenta come un luogo ricco di storie che vanno oltre le consuete descrizioni turistiche.

Abbiamo raccontato le leggende legate alla nostra città, tra simboli e credenze religiose. Se cibo e buon vivere hanno reso Bologna “grassa”, le sfumature del mattone l’hanno colorata di “rosso” e l’antica università l’ha resa “dotta”. Non solo. Tra torri, vicoli e portici, si intravede anche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Addio a Fabio Roversi Monaco, il Magnifico che rese Bologna un ponte con l’EuropaStorico rettore dell’Università di Bologna dal 1985 al 2000, giurista e protagonista della scena accademica internazionale, fu tra i promotori della Magna Charta Universitatum e del Bologna Process ... globalist.it

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