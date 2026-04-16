Cosa c’è davvero nell’acqua dell’Adriatico? L' Università di Bologna svela l’analisi del Dna del mare

Un team di ricercatori dell’Università di Bologna ha condotto un’analisi delle acque dell’Adriatico tra Rimini e Riccione, utilizzando tecniche di metagenomica per studiare il DNA presente nei campioni raccolti lungo la costa romagnola. L’indagine si è focalizzata sulla composizione genetica del mare, offrendo un quadro dettagliato delle specie marine e microbiche presenti in quella zona. I risultati sono stati ottenuti attraverso metodi avanzati di analisi del DNA ambientale.

Un gruppo di ricerca guidato da studiosi dell’Università di Bologna ha analizzato le acque della costa adriatica romagnola tra Rimini e Riccione utilizzando tecniche avanzate di metagenomica, che permettono l’analisi diretta del Dna estratto dai campioni ambientali. I risultati, pubblicati su.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Cosa c’è davvero nell’acqua dell’Adriatico? Lo studio dell'UniBo: batteri, virus e resistenze agli antibioticiCosa raccontano davvero le acque del mare Adriatico sulla salute dell’ambiente e delle persone? Una risposta arriva da uno studio coordinato... La guerra in Iran riscrive le rotte del mare: così i porti italiani (soprattutto nell’Adriatico) rischiano di essere tagliati fuoriLa guerra in Medio Oriente sta riscrivendo per l’ennesima volta le rotte del mare e rischia di penalizzare soprattutto i porti italiani. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: C’è una galassia primordiale sorprendentemente simile alla Via Lattea — Italiano; Bologna a costo zero: i migliori eventi gratuiti di aprile; Intelligenza artificiale a scuola: come preparare bambini e ragazzi al futuro (senza perdere l’umanità); Troppo tardi per l'università?: la verità dietro il boom degli studenti over 40 che sta trasformando gli atenei italiani. Cosa manca alle Università italiane?Ne La Situa, la newsletter del direttore Claudio Cerasa (vi potete iscrivere qui), c'è uno spazio dedicato agli studenti universitari. Uno spazio di dialogo, di confronto, di dibattito, di visioni sul ... ilfoglio.it La prorettrice dell'Università di Bologna: «Da vivere è troppo cara, il calo degli studenti dal Sud è strutturale. C'è la percezione di una città che puzza»Il diritto allo studio prima di tutto. Già prima dell’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran l’Università di Bologna si era stretta attorno ai suoi studenti iraniani, che sono circa un migliaio. Di ... corrieredibologna.corriere.it Rianimazione cardiopolmonare: a Bologna il primo convegno sul ruolo dei cittadini: Sabato 9 maggio, dalle 9:30 alle 16:30, l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (via Andreatta 8 – Aula B, Plesso Belmeloro) ospiterà il convegno “Prima di tutti: la forz - facebook.com facebook