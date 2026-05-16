La Cgil | Inaccettabile l' annuncio della multinazionale Electrolux di licenziare 1700 dipendenti e chiudere uno stabilimento
La CGIL Forlì Cesena ha comunicato che più di 400 rappresentanti di diverse categorie, tra lavoratori pubblici, privati e pensionati, si sono riuniti a Cesena Fiera per discutere della situazione di uno stabilimento di proprietà di una multinazionale. La confederazione ha espresso il suo disappunto riguardo alla decisione dell’azienda di licenziare 1700 dipendenti e di chiudere lo stabilimento, definendola un’azione inaccettabile. L’assemblea ha approvato un ordine del giorno congiunto.
La CGIL Forlì Cesena ha reso pubblico l’Ordine del Giorno approvato dall’Assemblea delle Assemblee Generali riunite a Cesena Fiera, formata da oltre 400 delegate e delegati attivi dei settori pubblici e privati e dei pensionati delle categorie afferenti alla CDLT CGIL Forlì Cesena, della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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