Viale Dante degrado e bivacchi nella ex caserma dei pompieri

In viale Dante e nell’area della ex caserma dei Vigili del fuoco si registrano problemi di degrado e bivacchi. La zona, tra le più popolate della città, mostra segni di abbandono e presenza di persone che occupano abusivamente gli spazi pubblici. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità locali, che monitorano la condizione dell’area.

Forza Nuova: «Rifiuti e presenza di persone, l’area va ripulita e messa in sicurezza. I residenti sono stanchi» Degrado in una delle zone più abitate della città: in viale Dante e nella ex caserma dei Vigili del fuoco. Lo hanno portato alla luce, anche dopo tante segnalazioni dei residenti, i militanti di Forza nuova. Di «avanzamento inesorabile del degrado» parla Maurizio Callegari, segretario provinciale di Fn, che ha documentato l’abbandono e la sporcizia presenti nell’area dove sono parcheggiati anche alcuni mezzi della Croce rossa. Nell’edificio, di proprietà della Provincia, ci sono anche segni di presenze umane e alcuni locali potrebbero essere stati usati da sbandati o senza tetto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

