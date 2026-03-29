Il bus si schianta contro la caserma dei pompieri | l’autista resta incastrato

Questa mattina, domenica 29 marzo, un autobus ha tamponato una caserma dei vigili del fuoco, causando danni alla struttura e sfondando un muro. L’incidente ha provocato l’incastramento dell’autista all’interno del mezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarlo e gestire la situazione. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Dall’impatto il mezzo ha sfondato un muro della struttura. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari Momenti di paura al mattino di oggi, domenica 29 marzo, per l’autista di un autobus che, per motivi ancora da accertare, si è schiantato con il mezzo contro una caserma dei vigili del fuoco, sfondando un muro della struttura. Il fatto è successo a San Martino in Badia (BZ). Secondo le prime informazioni l’uomo, unica persona presente sul mezzo, è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è stato liberato dai soccorritori. L’allarme alla Centrale unica di emergenza 112 è scattato alle 8.17 e sul posto sono stati inviati i vigili del fuoco di San Martino in Badia e di La Valle, i soccorsi sanitari e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Il bus si schianta contro la caserma dei pompieri: l’autista resta incastrato Articoli correlati San Lazzaro di Savena, autista perde il controllo del bus e si schianta contro un palazzo: 5 persone feriteL'autista dell'autobus di linea 19 a San Lazzaro di Savena (Bologna) ha perso il controllo del bus, schiantandosi prima contro un palazzo per poi... New York, incidente a LaGuardia: aereo si schianta contro mezzo dei pompieriABBONATI A DAYITALIANEWS Scontro in pista e aeroporto chiuso Grave incidente all’aeroporto LaGuardia di New York, dove un aereo si è scontrato con un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il bus si schianta contro la caserma... Argomenti discussi: Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del 28 marzo 2026; Non si ferma all'alt e parte l'inseguimento, poi investe un carabiniere intervenuto per fermarlo. Bus pieno di studenti si schianta contro un treno: il bilancio gravissimoUn bus pieno di studenti, schiantandosi contro un treno in un passaggio a livello, ha provocato un incidente con diversi feriti. newsmondo.it