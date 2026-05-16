La Camminata del Cuore Passeggiata inclusiva E test medici gratuiti
Domani alle 14 si svolgerà la Camminata del Cuore, un evento organizzato da SEI Versilia, FarmaCity iCARE e la Città di Viareggio. La passeggiata è pensata come un momento di inclusione e sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare, offrendo anche la possibilità di effettuare test medici gratuiti. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e mira a invitare la comunità a partecipare a un’attività fisica aperta a tutti, con attenzione particolare alla cura del cuore.
Domani alle 14 tornerà la Camminata del Cuore, evento organizzato da SEI Versilia, FarmaCity iCARE (ossia le farmacie comunali di Viareggio) e la Città di Viareggio. Si tratta di una passeggiata inclusiva di 10 chilometri, check-up sanitari gratuiti, carnet dei servizi dal valore totale di oltre 600 euro, interventi degli specialisti e merenda finale. L’evento, giunto alla quarta edizione, è organizzato con il patrocinio di Regione Toscana e Asl Toscana Nord Ovest e rientra nell’ambito delle manifestazioni collegate al passaggio del giro d’Italia. "La manifestazione nasce con l’obiettivo di promuovere l’importanza del camminare come strumento di riabilitazione – spiegano gli organizzatori - e in particolare di prevenzione della salute psico-fisica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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