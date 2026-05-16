La Camminata del Cuore Passeggiata inclusiva E test medici gratuiti

Domani alle 14 si svolgerà la Camminata del Cuore, un evento organizzato da SEI Versilia, FarmaCity iCARE e la Città di Viareggio. La passeggiata è pensata come un momento di inclusione e sensibilizzazione sulla salute cardiovascolare, offrendo anche la possibilità di effettuare test medici gratuiti. L’iniziativa coinvolge diverse realtà locali e mira a invitare la comunità a partecipare a un’attività fisica aperta a tutti, con attenzione particolare alla cura del cuore.

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