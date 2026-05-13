Test Hiv gratuiti e senza prenotazione | al via ‘Screening night’' nel cuore della movida

A Ferrara è iniziata una serata dedicata ai test Hiv gratuiti e senza bisogno di prenotazione, denominata ‘Screening night’. L’evento si svolge nel centro della movida cittadina, con l’obiettivo di promuovere la prevenzione e sensibilizzare sulla trasmissione delle malattie sessualmente trasmissibili. La iniziativa coinvolge diverse associazioni e medici, che offrono assistenza e informazioni ai partecipanti.

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Ferrara in prima linea per sensibilizzare e contrastare le malattie che si trasmettono attraverso i rapporti sessuali. Infatti, prende il via ‘Screening night’ (mercoledì 13 dalle 22 in piazza Verdi), l’iniziativa che rientra tra le attività informative in programma a favore di una corretta.🔗 Leggi su Ferraratoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hiv, 60 nuovi casi nel 2025: test gratuiti in 40 farmacie Argomenti più discussi: Hiv. A Bergamo parte Take and Test: 1.600 test rapidi salivari gratuiti in 40 farmacie; Hiv, Roma Capitale e Farmacap lanciano i test gratuiti per la diagnosi precoce. Ecco i giorni e le tappe; Test salivare rapido Hiv gratuito in 40 farmacie di Bergamo: come funziona e a chi è rivolto; Test Hiv gratuiti e senza prenotazione: al via ‘Screening night’' nel cuore della movida. Hiv, Roma Capitale e Farmacap lanciano i test gratuiti per la diagnosi precoce. Ecco i giorni e le tappe ift.tt/XiWdzGA x.com Assistente di volo KLM ricoverato con sintomi lievi dopo il contatto con un paziente affetto da hantavirus durante l'imbarco a Johannesburg reddit Settimana Europea dei test HIV 2026: test gratuiti e incontri formativiRitorna dal 18 al 25 maggio prossimi la European Testing week, dedicata a diffondere la consapevolezza sull’importanza della diagnosi precoce ... redacon.it