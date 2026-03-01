Lucignano celebra ARIA | successo per la prima residenza musicale dei 40 anni di Arezzo Wave

A Lucignano si è conclusa la prima residenza musicale dedicata ai 40 anni di Arezzo Wave, con diciotto giovani artisti toscani che hanno partecipato a una settimana di formazione e performance. Durante l’evento sono saliti sul palco anche Elio e Roberto Fabbriciani, che hanno condiviso il loro talento con i partecipanti. La manifestazione ha attirato pubblico e media, creando un momento di confronto tra artisti emergenti e professionisti.

Diciotto giovani talenti toscani protagonisti di una settimana di formazione, grandi ospiti e nuove produzioni per celebrare i 40 anni di Arezzo Wave Diciotto giovani talenti toscani protagonisti di una settimana di formazione e spettacolo. Ospiti d'eccezione Elio e Roberto Fabbriciani. Applausi e grande partecipazione per la prima sessione di ARIA – Arezzo Rock Italian Academy, il progetto speciale nato per celebrare i quarant'anni di Arezzo Wave. La residenza musicale ha coinvolto 18 giovani musicisti selezionati in tutta la Toscana, in un percorso formativo finanziato dal FSE Regione Toscana e Giovanisì. ARÌA di musica 2026: BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo WaveÈ aperto il bando pubblico ARIA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy 2026, la residenza artistica musicale promossa dalla Fondazione Arezzo Wave... 'Arìa di musica', la residenza musicale dell'anno. Fra i docenti Elio e BigMamaE poi Alex Braga, Cristiano Godano, Ladri di Carrozzelle, Dj Ralf. 4 sessioni da febbraio a ottobre 2026, 26 giorni di lavoro con artisti e professionisti di primo piano. Selezionati i 18 artisti