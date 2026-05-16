La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia si prepara a festeggiare il cinquantesimo anniversario. Nei giorni scorsi, è stato annunciato il nuovo presidente, scelto tra i membri del comitato organizzatore. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’estate, con esposizioni e eventi dedicati agli artigiani e agli artisti del settore. La rassegna ha mantenuto la sua tradizione di valorizzare le tecniche e le creazioni dell’arte fabbrile, attirando visitatori e professionisti da diverse nazioni.

Arezzo, 16 maggio 2026 – La Biennale Europea d’Arte Fabbrile di Stia apre una nuova fase della sua storia e si prepara a celebrare un anniversario di valore per il territorio: i 50 anni dalla nascita della manifestazione, che saranno festeggiati con un evento speciale in programma dal 4 al 6 settembre 2026. Nei giorni scorsi si sono svolte, presso la sede dell’Associazione a Stia, le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Associazione Autonoma per la Biennale di Arte Fabbrile Stia. I soci hanno eletto i 15 membri del nuovo consiglio: Maria Gemma Bendoni, Pier Paolo Biagiolini, Jonas Biggeri, Claudia Bresciani, Stefan Carpentier, Michela Cecconi, Laura Cocchetti, Benedetta Della Bordella, Bettina Della Bordella, Sandro Faggioli, Elena Fani, Carlo Gabrielli, Valeria Grofi, Piero Milli e Mario Sereni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Biennale europea d’arte fabbrile di Stia verso il cinquantennale: Piero Milli è il nuovo presidente

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