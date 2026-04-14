Nel match di ritorno dei quarti di Champions League, i blaugrana cercano di ribaltare il risultato dopo la sconfitta per 0-2 nella gara di andata. L’allenatore ha deciso di affidarsi a Yamal, giovane talento della squadra, per tentare la rimonta. La partita si gioca in un clima di attesa, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere la qualificazione alle semifinali.

Nel ritorno dei quarti di Champions League, i blaugrana ripartono dalla sconfitta per 0-2 incassata al Nou Camp: per l'impresa serve una vittoria larga È forse la sfida dei quarti più attesa per la sorpresa del risultato dell'andata: il Barcellona, adesso, è chiamato a ribaltare un clamoroso 0-2 subìto al Nou Camp dalla squadra del Cholo Simeone. Un'impresa che non sarà facile da realizzare ma che è nelle potenzialità dei blaugrana. E allora scopriamo pronostico e quote di Atletico Madrid-Barcellona in programma martedì 14 aprile alle ore 21. Prova gratis il futuro del betting con Gazzetta AI Predictor, la prima IA dedicata ai...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atletico-Barcellona, Flick si affida a Yamal per la 'remuntada': pronostico

Pronostico Atletico Madrid-Barcellona, tabù Flick per Simeone: arriva la terza di filaAtletico Madrid-Barcellona è una partita valida per l’andata delle semifinali della Coppa del Re e si gioca giovedì alle 21:00: probabili formazioni,...

Atletico Madrid-Barcellona, Yamal a caccia di un clamoroso ribaltone: il pronosticoNel ritorno dei quarti di Champions League, i blaugrana ripartono dalla sconfitta per 0-2 incassata al Nou Camp: per l'impresa serve una vittoria...

Atletico Madrid-Barcellona Le parole di Flick - facebook.com facebook

Atletico Madrid-Barcellona, le probabili formazioni dei quarti di Champions League #SkySport #SkyUCL x.com