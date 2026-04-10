La Virtus si affida a Dos Santos

La Virtus ha annunciato l'ingaggio di Dos Santos come nuovo playmaker, in risposta alle difficoltà in fase di gioco e ai risultati insoddisfacenti. La squadra sta attraversando un momento di cambiamenti, dopo l'esonero dell'allenatore precedente, e ha deciso di intervenire sul settore esterni per rafforzare la rosa. La scelta mira a migliorare la gestione della squadra e a cercare una svolta nella stagione.

Serviva un playmaker. E un playmaker è arrivato. La Virtus, in crisi di gioco e di risultati - e alle prese con un autentico ribaltone dopo l’esonero di Dusko Ivanovic -, sapeva di dover potenziare il settore esterni. E, appunto, da Belgrado, fronte Stella Rossa, ecco Yago Dos Santos. La Virtus, che aveva iniziato la stagione con quattro play, via via li ha persi tutti. Il primo, Brandon Taylor, che si sentiva poco utilizzato in bianconero, ha chiesto e ottenuto, a gennaio, di andare in Grecia. E andando via, insieme con i saluti, pare aver lasciato anche una sorta di maledizione. Appena ha salutato i compagni, all’Arcoveggio, il suo minutaggio avrebbe potuto lievitare in modo esponenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Nuova sconfitta per la Virtus che ora si affida a Dos SantosContro il Baskonia le Vu nere per l’ottavo match di fila finiscono sotto: 72 a 82. Buona notizia dal mercato, con il brasiliano dello Stella Rossa ... bologna.repubblica.it