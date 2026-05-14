Oggi si disputano i quarti di finale degli Internazionali di Roma, con il match tra Sinner e Rublev in programma. L'incontro si terrà nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo in diretta televisiva e in streaming. Luciano Darderi ha raggiunto la semifinale, portando entusiasmo tra i tifosi italiani, che sperano in una finale tutta italiana.

Roma, 14 maggio 2026 - Agli Internazionali d'Italia si sogna una finale tutta azzurra grazie a Luciano Darderi, approdato al penultimo atto. Per alimentare ulteriormente le speranze del pubblico di casa, Jannik Sinner deve battere il numero 12 del seeding, Andrej Rublev, nei quarti di finale. Traguardo che il russo ha raggiunto battendo negli ottavi il georgiano Nik'oloz Basilashvili, dopo essere stato sotto di un set. Per quanto concerne invece il numero uno del mondo, è reduce dall'affermazione nel derby con Andrea Pellegrino. L'altoatesino va a caccia della 32° vittoria consecutiva in un Masters 1000: una striscia che nessun giocatore è mai riuscito a realizzare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sinner, oggi contro Rublev: orario e dove vedere i quarti degli Internazionali di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Domani Sinner contro Rublev ai quarti degli Internazionali: l'orario del match e il programma completoDopo un giorno off, al seguito del dominio nei primi tre turni, domani tornerà in campo Jannik Sinner.

Sinner quando gioca agli Internazionali di Roma? I quarti con Rublev o Basilashvili: data, orario e dove vederla (in chiaro)Jannik Sinner vince anche il derby azzurro contro Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) in un'ora e 28 minuti e stacca il pass per i quarti di finale degli...

Temi più discussi: Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner contro Rublev: quando si gioca e dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026; Internazionali, oggi Sinner contro Rublev: l'orario del match e il programma completo; Internazionali, quando gioca Sinner con Rublev? Data, orario e dove vederla in tv.

#Sinner affronta Rublev nei quarti degli Internazionali d’Italia dopo tre vittorie convincenti a Roma. Il numero uno del mondo cerca l’accesso alla semifinale contro il russo già battuto al Roland Garros 2025. ift.tt/ZPSfjVJ x.com

Sinner-Rublev in diretta LIVE, in campo dalle 13 agli Internazionali di Roma: in palio la finale contro Darderi o RuudSinner sfida Rublev agli Internazionali di Roma 2026: il risultato in diretta e gli aggiornamenti live. fanpage.it

Sinner-Rublev, oggi Atp Roma 2026 in chiaro su TV8: l'orario e dove vederla in diretta gratisSinner-Rublev si gioca oggi giovedì 14 maggio non prima delle 13 e sarà trasmessa gratis in chiaro su Tv8, canale 8 del telecomando, in streaming su tv8.it e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky ... today.it