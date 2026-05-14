Jannik Sinner si prepara a scendere in campo per la semifinale agli Internazionali di Roma, con l’avversario ancora da definire tra Medvedev e Landaluce. La partita è prevista per il giorno e l’ora da comunicare, e sarà visibile in chiaro su alcuni canali televisivi. Nel frattempo, il tennista italiano ha già superato il suo record personale, lasciando alle spalle anche quello di Djokovic. La semifinale rappresenta un ulteriore passo avanti nel torneo.

Jannik Sinner continua le sue partite di ordinaria amministrazione, rendendo semplice anche i match che sono tutt'altro che tali. Ottima prova anche oggi al Centrale nei quarti di finale, dove in un'ora e mezza ha spazzato via Rublev e si è aggiudicato il pass per la semifinale del Masters 1000 di Roma dove sfiderà il vincente tra Medvedev e Landaluce. Continua la corsa del numero uno del mondo verso il sesto Masters 1000 consecutivo e intanto Jannik supera il record di Djokovic, staccandolo a 32 vittorie consecutive nei Masters 1000. Sempre più nella storia del tennis mondiale. Jannik ne è consapevole ma non si scompone: «Sicuramente sono contento, ma onestamente sto pensando alla prossima partita perché ho giocato tanto ultimamente e inizio a sentire un pò di fatica. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Sinner, quando gioca la semifinale agli Internazionali di Roma: Medvedev o Landaluce, data, orario e dove vederla (in chiaro). Superato il record di Djokovic

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