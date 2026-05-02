Corto circuito a Malpensa fumo al Terminal 1 | l' intervento dei vigili del fuoco
Nella mattinata di sabato 2 maggio si sono verificati problemi al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove un corto circuito ha causato la fuoriuscita di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi legate all'incidente.
Momenti di apprensione nella mattinata di sabato 2 maggio presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Un corto circuito a una centralina telefonica ha provocato del fumo all’interno del Terminal 1, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi e il protocollo di emergenza aeroportuale.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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