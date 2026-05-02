Corto circuito a Malpensa fumo al Terminal 1 | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di sabato 2 maggio si sono verificati problemi al Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove un corto circuito ha causato la fuoriuscita di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area. Non sono stati segnalati feriti o altre conseguenze gravi legate all'incidente.