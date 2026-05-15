Balena morta avvistata in Danimarca potrebbe essere Timmy

Una balena morta è stata avvistata al largo dell’isola di Anholt in Danimarca. Le autorità locali hanno recuperato il corpo e stanno analizzando le cause del decesso. Tra le ipotesi ci sarebbe la possibilità che si tratti di un esemplare chiamato Timmy, noto per essere stato avvistato in passato in quella zona. L’area è stata delimitata per permettere le operazioni di studio e rimozione. Nessun’altra informazione ufficiale è stata ancora comunicata dagli enti competenti.

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Una balena morta è stata avvistata al largo dell’isola di Anholt in Danimarca. I media danesi ipotizzano che possa trattarsi di ‘ Timmy ‘, la balena del Baltico spiaggiata, le cui sorti sono state seguite per settimane da milioni di persone, nella speranza che l’enorme animale potesse essere salvato. Secondo il tabloid danese Ekstra Bladet, la balena ritrovata al largo di Anholt potrebbe essere morta da tempo, stando a quanto affermato dall’Agenzia danese per la protezione dell’ambiente. Il gruppo per la conservazione delle balene, secondo quanto riportato da Bild, al momento non sa se l’animale sia lo stesso che era stato liberato in precedenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Balena morta avvistata in Danimarca, potrebbe essere Timmy ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Every Whale Type Explained in 20 Minutes Sullo stesso argomento Incredibile ritorno alla vita nel Baltico: Timmy, la megattera arenata e data per morta, resiste e potrebbe essere salvataUn catamarano speciale potrebbe essere l’ultima speranza per Timmy, la megattera arenata da giorni nel Mar Baltico vicino all’isola di Poel, in... Missione salva-balena: la megattera Timmy torna in mare aperto? Cosa scoprirai Come hanno fatto i due miliardari a finanziare l'operazione? Perché gli esperti si erano opposti al salvataggio di Timmy? Come è... Una balena morta avvistata in Danimarca. Potrebbe essere Timmy: si era spiaggiata più volte nel BalticoUna balena morta al largo di Anholt, in Danimarca: la segnalazione dei media danesi rimbalza in Germania, anche perché è forte il sospetto che il mammifero avvistato possa ... ilmessaggero.it Balena morta nel Mar del Nord: è Timmy? Il mistero della megattera in DanimarcaUn nuovo avvistamento nel Mar del Nord riaccende l'attenzione internazionale sulla vicenda della megattera Timmy, uno degli episodi più discussi degli ultimi anni legati al recupero ... ilmessaggero.it