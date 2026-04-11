Il 16 e 17 maggio si svolgerà ai Giardini Montanelli di Milano il festival “A Corpo Libero”, un evento dedicato al benessere fisico con lezioni di fitness gratuite aperte a tutti. Oltre alle attività sportive, ci saranno incontri con esperti e partnership con vari soggetti del settore. L’obiettivo è promuovere il movimento come elemento di vita e favorire momenti di condivisione tra i partecipanti. L’edizione precedente ha attratto migliaia di persone.

I l movimento è vita e la condivisione crea momenti straordinari. È da questa idea che nasce “ A Corpo Libero ”, il nostro evento di fitness immersivo, dinamico e coinvolgente, che torna dopo il grande successo della scorsa edizione (eravate migliaia!). iO Donna “A Corpo Libero”, edizione 2023 X Appuntamento il 16 e 17 maggio, per la quarta edizione: due giorni per farvi vivere, e condividere, sessioni di sport all’aria aperta in uno degli spazi verdi più belli di Milano, i Giardini Indro Montanelli, in compagnia di Virgin Active, official trainer dell’evento. Leggi anche › Che bello “A Corpo Libero” 2025! A Corpo Libero 2026: sport, incontri, divertimento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il 16 e 17 maggio ai Giardini Montanelli di Milano torna il nostro evento “A Corpo Libero”. Lezioni gratuite di fitness per tutti e tanti incontri con esperti e partner

Vi aspettiamo ai Giardini Indro Montanelli il 16 e 17 maggio con tante novità! Non dimenticate di iscrivervi ai corsi gratuitiSiete pronte? Il 16 e 17 maggio torna per la quarta edizione il nostro appuntamento con fitness e benessere all’aria aperta: A Corpo Libero!...

Milano, la giornata delle adozioni dei cani ai Giardini MontanelliUna domenica speciale a Porta Venezia: Patrizia Buongiardino, presidente dell'associazione Penelope, illustra l'iniziativa.

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5Stelle, le tappe della Costituente: il 16 e il 17 maggio tutte le assembleeLeggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola 5Stelle, le tappe della Costituente: il 16 e il 17 maggio tutte le assemblee pubblicato il 3 Aprile 2026 a firma di Luca De Carolis ... ilfattoquotidiano.it

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“Il giardinaggio fa la felicità” è il tema dell’edizione di Orticola 2026, dal 7 al 10 maggio ai giardini Montanelli di Milano. Recenti ricerche scientifiche realizzate da studiosi inglesi hanno scoperto che nel terreno si trova un batterio, Mycobacterium vacc - facebook.com facebook