Kung Fu Panda 4 | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 viene trasmesso Kung Fu Panda 4, un film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine. Si tratta del quarto capitolo della saga dedicata al protagonista panda e ai suoi amici. La pellicola, che dura circa due ore, presenta una nuova avventura con personaggi già noti e nuovi volti. La trasmissione include anche informazioni sui doppiatori italiani e dettagli sulla trama.

Kung Fu Panda 4: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 4, film d’animazione del 2024 diretto da Mike Mitchell e Stephanie Ma Stine. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Mentre i Cinque Cicloni sono fuori per compiere alcune missioni, nella Valle della Pace, Po aiuta il padre adottivo, il signor Ping, e il padre biologico, Li Shan, ad aprire il loro nuovo ristorante; all’improvviso giunge sul posto il Maestro Shifu, dicendo a Po che deve avanzare e diventare la guida spirituale della Valle della Pace. Ciò significa che Po non può più essere il Guerriero Dragone per sempre e deve trovare un candidato adatto per prendere il suo posto. 🔗 Leggi su Tpi.it

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