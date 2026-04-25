Kung Fu Panda | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Kung Fu Panda: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film d’animazione. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda, film d’animazione del 2008, diretto da Mark Osborne e John Stevenson e prodotto dalla DreamWorks Animation, che racconta le vicende di un panda gigante intento a imparare le arti marziali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Po è un panda pigro e imbranato, ma anche di belle speranze, che vive nella Valle della Pace. Lavora come cameriere presso il chiosco di spaghetti del padre adottivo, il signor Ping, il quale vorrebbe che Po prendesse il suo posto continuando la tradizione di famiglia di esperti spaghettinari, nonostante il figlio sia pieno di sogni e di desideri sulla sua futura vita da esperto di kung fu.🔗 Leggi su Tpi.it

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Perchè KUNG FU PANDA 3 è una GRANDISSIMA OCCASIONE SPRECATA

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