Kung Fu Panda 2 | tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione

Kung Fu Panda 2: trama, personaggi e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Kung Fu Panda 2, film d’animazione del 2011 prodotto dalla DreamWorks Animation e diretto da Jennifer Yuh. Ma qual è la trama? E i personaggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Antica Cina, quando i pavoni governavano benevoli la città di GongMing. Essi portarono pace e prosperità nella città, inventando i famosi fuochi d’artificio. Ma il loro unico figlio, Lord Shen, vedeva nei fuochi d’artificio un potere molto più oscuro, fin tanto da trasformare ciò che aveva portato colore e gioia, in qualcosa di tenebroso e distruttivo.🔗 Leggi su Tpi.it

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