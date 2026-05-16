Kung Fu Panda 4 su Italia 1 | Po dovrà scegliere un nuovo successore

? Domande chiave Chi riuscirà a sostituire Po nel ruolo di Guerriero Dragone?. Come influenzerà l'incontro con la volpe Zhen la missione del panda?. Perché il ritorno di Tai Lung mette in pericolo la Valle?. Cosa nasconde la strega Camaleonte dietro le sue trasformazioni magiche?.? In Breve Sabato 16 maggio 2026 ore 21:30 trasmissione su Italia 1 e Infinity. Cast include Fabio Volo, Alessia Amendola, Paolo Marchese, Oliviero Dinelli e Carlo Valli. Nuova alleata Zhen e ritorno del nemico Tai Lung nella Valle della Pace. La strega Camaleonte minaccia la sicurezza del villaggio tramite trasformazioni fisiche. Stasera, sabato 16 maggio 2026, alle ore 21:30, Kung Fu Panda 4 verrà trasmesso su Italia 1 per una nuova avventura animata che coinvolge il celebre Guerriero Dragone Po nella Valle della Pace. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Kung Fu Panda - Dragon Warrior Tournament [Italian/Italiano]

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