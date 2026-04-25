Sabato sera alle 21:20 su Italia 1 viene trasmesso il film d'animazione “Kung Fu Panda”, prodotto dalla casa di produzione DreamWorks. La pellicola sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma digitale Infinity, offrendo così due opzioni per gli spettatori interessati. La programmazione rientra nelle proposte di intrattenimento della rete per il primo giorno di vacanza del lungo fine settimana di aprile.

? Cosa sapere Italia 1 trasmette Kung Fu Panda sabato 25 aprile 2026 alle ore 21,20.. Il film DreamWorks è disponibile anche in streaming sulla piattaforma digitale Infinity.. Il palinsesto di Italia 1 per la serata di sabato 25 aprile 2026 prevede alle ore 21,20 la trasmissione del celebre film d’animazione Kung Fu Panda, un’opera prodotta dalla DreamWorks Animation e diretta da Mark Osborne insieme a John Stevenson. La narrazione si focalizza sulla vita nella Valle della Pace, dove il protagonista Po, un panda caratterizzato da una natura pigra e imbranata ma dotata di grandi aspirazioni, lavora presso il chiosco di spaghetti gestito dal padre adottivo, il signor Ping.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato su Italia 1: il destino di Po e il mito di Kung Fu Panda

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