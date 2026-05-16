Kore-eda torna al cinema | il ritorno di Maborosi il suo esordio

Il regista torna al cinema con il suo primo film, Maborosi, realizzato molti anni fa. La pellicola è stata presentata nuovamente, suscitando interesse tra il pubblico e gli appassionati di cinema. La trama si concentra su un uomo che scompare misteriosamente, con un ombrello che sembra avere un ruolo centrale nella sua scomparsa. Il film si distingue per le atmosfere delicate e i dettagli che lasciano spazio all'interpretazione. La sua ripresentazione ha riacceso l'attenzione sulla sua storia e sui temi trattati.

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? Domande chiave Cosa nasconde il misterioso bagliore che dà il titolo al film?. Come può un ombrello causare la scomparsa definitiva di un uomo?. Perché il sogno della nonna si ripresenta anni dopo nella realtà?. Quale legame unisce questo esordio ai capolavori premiati di Kore-eda?.? In Breve Ritorno nelle sale di Maborosi previsto per il 16 maggio 2026.. Trama segue Yumiko e il marito Ikuo dopo la scomparsa dell'uomo.. Evoluzione del regista include Father and Son (2013) e Un affame di famiglia (2018).. Uscita del film Afterlife programmata per la fine di giugno.. Il 16 maggio 2026 segna il ritorno nelle sale cinematografiche di Maborosi, l’opera che ha sancito l’esordio di Hirokazu Kore-eda nel 1995. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kore-eda torna al cinema: il ritorno di Maborosi, il suo esordio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video You Must Tell the People: Seven Spectacular Onboard UFO Encounters Sullo stesso argomento Leggi anche: Cinema, arrivano nelle sale i primi film di Kore-eda Hirokazu 16 marzo: guarda gratis il capolavoro di Kore’edaIl 16 marzo 2026 si apre una finestra esclusiva di visione collettiva su MYmovies, dedicata al capolavoro Un affare di famiglia. Maborosi, al cinema il primo dei capolavori di Kore-eda (trailer)Tratto dalla raccolta di racconti Bagliori fatui di Teru Miyamoto, è con l'uscita evento del primo capolavoro di Kore-eda Hirokazu che continua la ... ciakmagazine.it Maborosi - I bagliori dell'anima, il folgorante esordio di Hirokazu Kore-eda: la nostra recensione del filmMaborosi I bagliori dell'anima recensione film 1995 di Hirokazu Kore-eda al cinema in Italia per la prima volta ... comingsoon.it