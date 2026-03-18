Roma-Bologna rifinitura Trigoria | Koné e Mancini in gruppo con fasciature

Nella rifinitura a Trigoria, i giocatori Koné e Mancini hanno lavorato in gruppo con fasciature. La squadra si prepara alla partita Roma-Bologna, mentre l’allenatore ha deciso di recuperare alcuni elementi chiave prima del ritorno degli ottavi di Europa League. La seduta ha visto anche altri giocatori esercitarsi con la squadra in vista della gara.

Gian Piero Gasperini scioglie le riserve a Trigoria nell’ultima rifinitura pre- Bologna, recuperando pedine fondamentali per il ritorno degli ottavi di Europa League. Nonostante l’allarme lanciato in conferenza stampa, Manu Koné e Gianluca Mancini si sono allenati regolarmente con il gruppo nel pomeriggio, seppur con evidenti supporti medici: il centrocampista francese è sceso in campo con vistosi taping applicati, mentre il centrale difensivo ha mostrato una fasciatura compressiva alla gamba sinistra. La presenza di entrambi nella lista dei convocati per la sfida dell’ Olimpico (calcio d’inizio ore 21:00) sposta l’asse tattico verso la stabilità, permettendo alla Roma di difendere l’ 1-1 dell’andata con i propri leader emotivi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Bologna, rifinitura Trigoria: Koné e Mancini in gruppo con fasciature Articoli correlati Leggi anche: Roma, novità sugli infortunati alla vigilia del Bologna: come stanno Manu Koné e Mancini. Arrivano aggiornamenti da Trigoria Leggi anche: Roma, missione Napoli: El Shaarawy e Koné sudano a Trigoria per il rientro Aggiornamenti e notizie su Roma Bologna rifinitura Trigoria Koné e... Temi più discussi: Bologna-Roma, il programma della vigilia: rifinitura a Trigoria e conferenza di Gasperini; Bologna - Roma, rifinitura a Trigoria e conferenza al Dall'Ara: il piano della vigilia; Roma-Bologna, vigilia europea: conferenza e rifinitura a Trigoria; Roma, oggi rifinitura a Trigoria e partenza per Bologna per la sfida di Europa League. FOTO/VIDEO - Trigoria, squadra in campo alla vigilia di Roma-Bologna: le ultimeI giallorossi si allenano al Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida contro i rossoblù, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League ... ilromanista.eu Roma, rifinitura sotto gli occhi di Ranieri e Massara: presenti El Aynaoui, Koné e ManciniRifinitura in corso a Trigoria, per la Roma di Gian Piero Gasperini, che domani ospiterà il Bologna nella gara di ritorno degli ottavi di finale. tuttomercatoweb.com AS Roma. . Bologna #ASRoma #UEL - facebook.com facebook Le parole di Gasperini e Wesley alla vigilia di Roma-Bologna Il tecnico asroma.com/it/notizie/750… L'esterno asroma.com/it/notizie/750… #ASRoma #UEL x.com