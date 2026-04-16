Milano Design Week | dal mito Honda alla hypercar da 1.900 CV

Durante la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile, lo spazio dedicato allo studio torinese Pininfarina ospiterà una serie di presentazioni e mostre legate all’innovazione nel settore automobilistico e del design. La manifestazione attirerà visitatori interessati alle ultime novità, tra cui una hypercar con 1.900 cavalli di potenza e un omaggio al mito Honda. L’evento si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo vari spazi espositivi.

Dal 20 al 26 aprile, il cuore pulsante di Milano si trasforma nel palcoscenico tecnologico dello studio torinese Pininfarina. In Via Tortona 35, la mostra dedicata ai dieci anni di celebrazioni dei saloni automobilistici all’aperto mette in luce l’evoluzione del design tra modelli storici e visioni futuristiche. L’evento integra la forza dell’eredità meccanica con le nuove direttrici della mobilità elettrica e prestazionale. Dalla Honda HP-X alla potenza elettrica della Battista. Il percorso espositivo propone un dialogo diretto tra epoche diverse. Tra i protagonisti della mostra figurano due modelli iconici che segnano tappe fondamentali nello sviluppo stilistico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano Design Week: dal mito Honda alla hypercar da 1.900 CV Notizie correlate Leggi anche: Design, alluminio e creatività contemporanea: Cial alla Milano design week con 'Extreme environments' Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdere; Cosa vedere al Fuorisalone: gli eventi da non perdere alla Milano Design Week 2026; Alla Design Week 2026 la moda non è più ospite: è diventata il sistema; Le installazioni della Milano Design Week 2026. Milano Design Week 2026: la moda non veste più, abitaA Milano, ad aprile, succede qualcosa che va oltre il calendario degli eventi. La città si trasforma, si espande, cambia ritmo. Durante la Milano Design Week 2026, in programma dal 20 al 26 aprile, la ... domanipress.it Milano Design Week 2026, la mappa degli appuntamenti da non perdereDal 20 al 26 aprile Milano si apre il sipario sulla Milano Design Week. Dal Salone del Mobile e Fuorisalone: ecco cosa ci attende ... iconmagazine.it Un progetto in collaborazione con Chupa Chups protagonista alla Milano Design Week 2026 - facebook.com facebook Alla Milano Design Week Continental, produttore leader di pneumatici premium presenta The Sound of Premium, un’esperienza immersiva incentrata sulla percezione del suono urbano x.com